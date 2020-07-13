Google ve Renault'dan yeni teknoloji ortaklığı

Renault ve Google, Renault'nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığı yapacak.

Fransız otomobil üreticisi Renault ve Google'ın bulut platformu "Google Cloud" arasında yeni bir anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre Renault ve Google, Renault'nun endüstriyel sistemini ve Endüstri 4.0 dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni bir endüstri ve teknoloji ortaklığına imza atacak.

Groupe Renault'dan yapılan açıklamaya göre şirket, grubun dünya genelinde 22 tesisi ve 2 bin 500'ü aşkın makinesi arasında bağlantı kurup veri toplayan kendi dijital platformunu 2016 yılından bu yana geliştiriyor.

RENAULT GOOGLE İLE GÜÇLENECEK

Google Cloud ile yapılan yeni ortaklık kapsamında; diğer çalışmaların yanı sıra, Groupe Renault'nun tamamı şirkete ait ve bağımsız olarak işletilen endüstriyel veri yönetim platformunun optimize edilmesi amaçlanıyor.

KALİTE ARTACAK

Google Cloud'un akıllı analiz, makine öğrenimi ve yapay zeka alanındaki çözümleri ve deneyimi, Groupe Renault'nun tedarik zinciri ve üretim verimliliği ile üretim kalitesini artırırken, enerji tasarrufu yoluyla çevresel etkisini azaltmasını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe Renault Üretim ve Lojistik Direktörü ve İcra Kurulu üyesi José Vicente de los Mozos, iş birliğinin Groupe Renault'nun endüstri alanına uyguladığı dijital stratejisinin mükemmel bir örneği olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlaşmayla birlikte bilgi teknolojileri, üretim ve tedarik zinciri yönetim ekiplerimizin kararlılığı, dünya genelindeki üretim tesislerimizi ve lojistik süreçlerimizi dönüştürüp birbirine bağlamak için tasarladığımız Endüstri 4.0 planımızı uygulamayı hızlandırmamıza yardımcı olacak.

"PERFORMANSIMIZ ARTACAK"

Endüstri 4.0 planımızla birlikte mükemmellik ve performans standartlarımız da artıracağız. Bu ortaklık aynı zamanda, dijital veri yönetimi konusunda üst düzey eğitimden faydalanmak isteyen Groupe Renault çalışanları için bir avantaj olacak."

Google Cloud Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Kurian da "Otomotiv sektörünün DNA'sında inovasyon var ve dijital teknoloji, üretimi etkileme konusunda çok büyük bir potansiyele sahip. Otomotiv üretiminin geleceğindeki devrime katkı sağlamak ve yeni nesil tedarik zinciri mükemmelliğine güç vermek için Groupe Renault ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.