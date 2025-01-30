Google, VPN uygulamaları için doğrulanmış rozetler sunuyor

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Google Play Store, VPN uygulamaları için "Doğrulanmış" rozetlerini kullanıma sundu.

Kullanıcı gizliliği ve güvenliği konusunda hassas olan VPN uygulamaları, artık "Doğrulanmış" rozetiyle daha güvenilir hale gelecek.

"Doğrulanmış" rozeti, Google Play'in güvenlik ve gizlilik standartlarını karşılayan VPN uygulamalarını belirtmek için kullanılacak.

Kullanıcıların, güvenilir VPN uygulamalarını daha kolay seçmelerine yardımcı olması bekleniyor.

NASIL DOĞRULANıR

"Doğrulanmış" rozetini alabilmek için VPN uygulamalarının belirli kriterleri karşılaması gerekiyor:

Mobil Uygulama Güvenlik Değerlendirmesi (MASA) Seviye 2 doğrulamasını tamamlamak,

Kuruluş geliştirici hesabı türüne sahip olmak,

Google Play uygulamaları için hedef API düzeyi gereksinimlerini karşılamak,

En az 10.000 yükleme ve 250 incelemeye sahip olmak,

En az 90 gün boyunca Google Play'de yayınlanmış olmak,

Veri Güvenliği bölümü bildirimini göndermek ve "Ek rozetler" altında bağımsız güvenlik incelemesi ve "Aktarım sırasında şifreleme" seçeneklerini seçmek.

İLK DOĞRULANAN UYGULAMALAR

Şu anda üç VPN uygulaması, "Doğrulanmış" rozetini almaya hak kazandı:

NordVPN

hide.me

Aloha Browser

"Doğrulanmış" rozetleri, kullanıcıların VPN uygulamaları hakkında daha bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olacak. Google, bu rozetlerle kullanıcı güvenliğini ve gizliliğini önceliklendirdiğini gösteriyor.