Google, yapay zeka arama sonuçlarında reklam göstermeye başladı

Google, gelirinin büyük bir kısmını oluşturan arama motorundaki yapay zeka deneyiminden para kazanma çalışmalarına hız verdi.

Kullanıcılar, daha önce reklamsız olan Yapay Zeka Modu sonuçlarında artık sponsorlu içeriklerle karşılaşmaya başladı.

GOOGLE DOĞRULADI: BU BİR TEST SÜRECİ

Sosyal medya platformu X üzerindeki kullanıcılar, yerel hizmet aramalarında yapay zeka yanıtlarının altında reklamların belirdiğini rapor etti.

Bir Google sözcüsü ise gerçek hayatta görünen bu reklamların, mayıs ayında duyurulan bir testin parçası olduğunu doğruladı.

REKLAMLAR EN ALTTA GÖRÜNTÜLENİYOR

Gözlemlere göre bu reklamlar, "Sponsorlu" etiketiyle işaretleniyor ve yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtın en alt kısmında yer alıyor.

Hem deneysel arayüz Labs'da hem de standart aramalarda görülen bu durum, şirketin yapay zeka yatırımlarını gelire dönüştürme stratejisinin bir parçası.