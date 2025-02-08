Google, yeni Android uygulama güvenliği araçlarıyla korumayı artırıyor

Haber Merkezi

Teknoloji devi Google, Android kullanıcılarının güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için önemli adımlar atıyor.

Şirket, geliştirdiği yeni uygulama güvenliği araçlarıyla Android cihazları kötü amaçlı yazılımlardan korumayı hedefliyor.

Bu yeni araçlar, yapay zeka (YZ) ve açık kaynaklı ikili analiz araçlarını bir araya getirerek kötü amaçlı yazılım analizini hızlandırıyor ve daha etkili bir koruma sağlıyor.

CAPA VE MANDIANT FLARE İŞ BİRLİĞİ

Google, açık kaynaklı ikili analiz aracı Capa'yı geliştirmek için güvenlik alanında uzman Mandiant FLARE ile iş birliği yaptı.

Bu iş birliği sayesinde Capa, özellikle Android kötü amaçlı yazılımlarında sıkça kullanılan ARM ELF dosyalarını analiz etmede daha yetenekli hale geldi.

GEMINI AI DEVREDE

Google'ın yeni güvenlik araçları, sadece Capa ile sınırlı değil. Yapay zeka alanında büyük adımlar atan Google, Gemini AI aracını da bu sürece dahil etti.

Gemini AI, yerel dosyalardaki şüpheli kod davranışlarını tespit edip vurgulayarak kötü amaçlı yazılım analizini ve karar alma sürecini hızlandırıyor.

Google, yeni araçların nasıl çalıştığını göstermek için ilginç bir örnek paylaştı. Müzik uygulaması gibi görünen ancak aslında yasa dışı bir kumar uygulaması olan bir örnek üzerinden giden Google uzmanları, bu uygulamanın nasıl gizlenmeye çalıştığını ve yeni araçlar sayesinde nasıl tespit edildiğini anlattı.

CAPA'NIN YENİ YETENEKLERİ

Google, Capa'nın ELF dosyalarındaki kötü amaçlı yazılım yeteneklerini tespit ettiğini ve Android için özel olarak yeni kurallar geliştirdiğini açıkladı.

Bu kurallar sayesinde analistler, karmaşık kodlar arasında kaybolmadan şüpheli işlevleri hızlı bir şekilde tespit edebiliyor.

ANDROID EKOSİSTEMİ DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR

Google'ın bu yeni nesil yapay zeka destekli uygulama güvenliği araçları sayesinde Android ekosistemi daha güvenli hale geliyor.

Kötü amaçlı yazılımlara karşı daha güçlü bir koruma sağlayan bu araçlar, kullanıcıların kişisel verilerini ve cihazlarını koruma konusunda önemli bir adım.