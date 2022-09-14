Google'a 25 milyar euroluk dava

Google'a, dijital reklamcılık faaliyetleri nedeniyle, İngiltere ve Hollanda'da toplam 25 milyar euroluk tazminat davaları açılıyor.

Son yıllarda birçok dava ile karşı karşıya kalan Google, bu kez 25 milyar euroluk rekor bir dava ile uğraşmak zorunda kalabilir.

Brüksel merkezli Geradin hukuk bürosunun kurucusu Damien Geradin, İngiltere ve Hollanda'daki çeşitli hukuk bürolarının ABD merkezli Google firmasına karşı birlikte tazminat davaları açacağını bildirdi.

25 milyar euroluk tazminat

AA'nın haberine göre, davayı açacaklar arasında yer alan ve rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Geradin, "Google'dan reklam teknolojisi sektöründe rekabete aykırı davranışı nedeniyle 25 milyar euroya varan tazminat talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Geradin, Google'ın yerel ve ulusal medya gibi çeşitli yayıncılara verdiği zararlar nedeniyle adil seviyede tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Davalarda, yayıncılar geçmiş yıllarda almaları gereken reklam gelirlerini Google'dan talep edecek.

Avrupa Birliği (AB), Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası uygulamıştı.

Ayrıca AB, geçen yıl da Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.