Google'da batarya skandalı: Pixel 4a modelleri geri çağırılıyor

Haber Merkezi

Google, Pixel 4a kullanıcılarını şoke eden bir kararla karşı karşıya. Şirketin, 2020 yılında piyasaya sürdüğü Pixel 4a modeli için yayınladığı bir güncelleme, Avustralya'da geri çağırma kararına neden oldu.

Güncellemenin, pil aşırı ısınması riskini artırdığı ve kullanıcıların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi. Bu durum, Google'ın güncelleme politikaları ve şeffaflığı hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu.

PİL SORUNU VE GÜNCELLEME TARTIŞMASI

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel 4a için Android 13 tabanlı bir güncelleme yayınladı. Ancak, bu güncelleme sonrasında birçok kullanıcı, telefonlarının pil ömrünün ciddi şekilde kısaldığını ve hatta cihazların aşırı ısındığını bildirdi.

Google, ilk açıklamasında güncellemenin pil performansını dengelemeyi amaçladığını ve mevcut kapasiteyi azaltabileceğini belirtti. Ancak, pil aşırı ısınması riskinden hiç bahsetmedi.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nun (ACCC) yaptığı incelemeler sonucunda, güncellemenin bazı Pixel 4a cihazlarında pil aşırı ısınmasına neden olduğu ve bunun da yangın veya yanık gibi ciddi riskler taşıdığı tespit edildi.

ACCC, bu nedenle Google'ın Pixel 4a modelini geri çağırması gerektiğine karar verdi. Pixel 4a geri çağırma kararı, Google'ın imajını zedeledi.

GOOGLE'IN YANILTICI BİLGİ VERDİĞİ İDDİASI

Google'ın, güncelleme hakkında kullanıcılara eksik ve yanıltıcı bilgi verdiği de ortaya çıktı.

Şirket, pilin maksimum voltajını düşürerek şarj kapasitesini yüzde 56 oranında azalttığını gizledi. Ayrıca, sorunla ilgili herhangi bir teknik detay veya çözüm sunmadı. Bu durum, Google'ın şeffaflık politikasının sorgulanmasına neden oldu.

Pixel 4a kullanıcıları, cihazlarının etkilenip etkilenmediğini kontrol etmeye ve Google'dan tazminat talep etmeye davet ediliyor.