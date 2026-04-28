Google'da Pentagon krizi: Binlerce çalışan gizli anlaşmayı protesto etti

Aralarında 20'den fazla üst düzey yönetici ve başkan yardımcısının da bulunduğu 600'ü aşkın çalışan, Pentagon'un gizli yapay zeka taleplerine karşı ortak bir bildiri imzaladı.

Çalışanlar, yapay zekanın gizli ortamlarda kendi kontrolleri dışında kullanılmasının şirketi istenmeyen zararlarla ilişkilendirebileceğinden endişe duyuyor.

Google DeepMind araştırmacısı Sofia Liguori, hava boşluklu gizli askeri ağlara entegre edilen yapay zeka araçlarının kullanımını izlemenin imkansız olacağını belirtti.

Yapay zeka sistemlerinin gücü merkezileştirebileceğine ve hatalar yapabileceğine dikkat çeken personel, şirket içinde acilen net kırmızı çizgiler belirlenmesini istiyor.

PROTESTOLAR SINIRLAR ÇİZİLENE KADAR SÜRECEK

Google'ın geçtiğimiz mart ayında Gemini yapay zeka ajanlarını üç milyon Pentagon çalışanının kullanımına sunması, kurumlar arasındaki bağların giderek güçlendiğini gösteriyor.

Mektubu organize eden çalışanlar ise yapay zekanın silah olarak kullanılmasına karşı başlattıkları protestoları, şirket net ve uygulanabilir sınırlar belirleyene kadar sürdüreceklerini açıkladı.