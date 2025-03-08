Google'dan Android beta kullanıcıları için önemli özellik

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Android işletim sisteminin beta sürümlerini deneyen kullanıcıların en büyük korkusu, programdan ayrıldıklarında cihazlarının tamamen sıfırlanması ve verilerinin silinmesiydi.

Google, bu sorunu çözmek için "Android Beta Exit No Data Wipe" adını verdiği kablosuz (OTA) bir güncelleme yayınladı.

BETA TESTİNDEN VERİ KAYBI OLMADAN ÇIKIŞ NASIL YAPILIR

Kullanıcılar, telefonlarının ayarlarından yazılım güncellemesi bölümüne giderek bu güncellemeyi indirebilirler.

Küçük boyutlu bu güncelleme, cihazdaki resim, belge ve uygulamaları koruyarak beta programından çıkış imkanı sunuyor.

Google'ın bu adımı, kullanıcı odaklı yaklaşımının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Veri kaybı riskini ortadan kaldıran bu özellik, Android beta testini daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor.