Google'dan yeni özellik: Dolandırıcılara geçit yok

Haber Merkezi

Google, teknoloji dünyasında yankı uyandıran bir yenilikle karşımızda. Şirket, Android ve Pixel telefon kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık vakalarına karşı geliştirdiği yapay zeka destekli yeni bir özelliği duyurdu.

Bu özellik, telefon görüşmeleri ve mesajlaşmalar sırasında kullanıcıları potansiyel dolandırıcılık girişimlerine karşı anında uyarıyor.

Google'ın dolandırıcılık tespit özelliği, kullanıcıların güvenliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANLIK UYARI SİSTEMİ

Google'ın yeni özelliği, konuşmalar ve mesajlaşmalar sırasında şüpheli durumları tespit etmek için yapay zekayı kullanıyor.

Dolandırıcıların sürekli gelişen yöntemlerine karşı geliştirilen bu sistem, kullanıcıları anında uyararak olası mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Özellikle Pixel 9 cihazlarında Gemini Nano kullanılarak test edilen bu özellik, büyük beğeni topladı. Google'ın yapay zeka ile dolandırıcılık tespiti, kullanıcıların günlük iletişimlerini daha güvenli hale getiriyor.

MESAJLAR VE TELEFON GÖRÜŞMELERİNDE KORUMA

Google, mesajlaşmalar için geliştirdiği sistemde, yapay zeka şüpheli bir durum tespit ettiğinde kullanıcıya uyarı gönderiyor.

Kullanıcı, bu uyarıyı dikkate alarak mesajlaşmaya devam edebilir veya dolandırıcılığı bildirebilir. Telefon görüşmeleri için ise, yapay zeka şüpheli ses tonları veya istenen bilgiler gibi durumlarda kullanıcıyı uyarıyor.

Bu özellik, özellikle yaşlı veya teknolojiye uzak kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Google mesaj dolandırıcılık uyarısı ve Google telefon dolandırıcılık algılama sistemleri, iletişimin her alanında kullanıcıları korumayı hedefliyor.