Google'ın Android için Cihazımı Bul ağı artık 4 kat daha hızlı

Haber Merkezi

Google, kayıp Android telefonları, tabletleri, kulaklıkları ve takip cihazlarını bulmaya yarayan Cihazımı Bul (Find My Device) ağı için önemli bir performans iyileştirmesi yaptığını açıkladı.

Teknoloji devi, ağın ilk kullanıma sunulduğu zamana kıyasla artık tam dört kat daha hızlı çalıştığını belirtiyor.

Google yetkilileri, The Verge'e verdikleri demeçte, Cihazımı Bul uygulamasındaki öğelerin artık eskisinden çok daha hızlı bir şekilde bulunduğunu ve konumlarının güncellendiğini doğruladı.

Bu hız artışı, kullanıcıların kayıp cihazlarını veya eşyalarını daha çabuk bulmalarına yardımcı olacak önemli bir gelişme.

İLK ZORLUKLAR AŞILDI, PERFORMANS ARTIRILDI

Google'ın Cihazımı Bul ağı ilk tanıtıldığında, Apple'ın "Bul" (Find My) ve Samsung'un "SmartThings Find" gibi rakip ağlarıyla hız ve kapsama alanı konusunda rekabet etmekte zorlanmıştı.

Ancak başlangıçtaki bu aksaklıklara rağmen Google, takip hızını artırma konusunda önemli bir ilerleme kaydetti.

Google, bu performans artışını "algoritmalarda ve teknik altyapıdaki sürekli iyileştirmelere" bağlıyor.

Şirket ayrıca, cihazların ve takip cihazlarının birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlamak için Bluetooth taramasının sıklığını ve süresini optimize ettiğini belirtiyor.

Bir diğer önemli faktör ise kullanıcıların Cihazımı Bul ağındaki varsayılan gizlilik ayarlarında yaptıkları değişiklikler.