Google'ın güvenlik güncellemesine rağmen bir Pixel 6a daha alev aldı

Google'ın başını ağrıtan Pixel 6a batarya sorunları yeniden gündemde.

Bir Reddit kullanıcısı, şirketin sorunu çözmek için yayınladığı yazılım güncellemesini yüklemiş olmasına rağmen telefonunun şarj sırasında alev aldığını paylaştı.

GÜNCELLEMEYE RAĞMEN YAŞANAN TEHLİKE

Bu yılın başlarında yaşanan çok sayıda yangın vakasının ardından Google, Pixel 6a'ların batarya performansını ve şarj hızını düşüren zorunlu bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı.

Ancak bu son olay, yazılım güncellemesinin tek başına sorunu çözmek için yeterli olmayabileceğini gösteriyor.

RESMİ KURUMLAR DA UYARMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu da Pixel 6a cihazlarının "aşırı ısınan bir bataryaya" sahip olabileceği ve bunun "yangın ve/veya yanık riski" oluşturabileceği konusunda resmi bir uyarı yayınlamıştı.

Google, yaşanan bu son olaya ilişkin henüz bir yorum yapmadı.