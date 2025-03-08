Google'ın klavye uygulaması tepki çeken tasarım değişikliğini test ediyor

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10 milyardan fazla indirme sayısıyla Android'in en popüler uygulamalarından biri olan Gboard'un yeni tasarımı kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Google'ın beta sürümünde test ettiği yuvarlak tuşlu tasarım, Reddit kullanıcıları tarafından adeta topa tutuldu.

Reddit'te açılan başlıklarda kullanıcılar, yeni tasarımı "korkunç" olarak nitelendirirken, Google'a "Kimse bunu istemedi" şeklinde tepki gösterdi.

Kullanıcılar, alıştıkları kare tuşların yerine gelen yuvarlak tuşların, klavyenin görünümünü bozduğunu ve kullanımını zorlaştırdığını belirtiyor.

TASARIM UZMANINDAN DA ELEŞTİRİ GELDİ

Arayüz tasarımcısı olduğunu belirten bir Reddit kullanıcısı, yeni tasarımın önceki versiyona göre gerileme olduğunu savundu.

Tuşlar arasındaki artan boşluğun görsel gürültüyü artırdığını ve klavyenin okunabilirliğini azalttığını ifade etti.

Ayrıca, yuvarlak tuşların yarattığı simetri yanılgısının, klavyenin alt sırasındaki tuşlardaki kaymayla birleşince tasarım hatası gibi göründüğünü belirtti.

KULLANICILAR GÜNCELLEMEYİ REDDEDİYOR

Birçok kullanıcı, yuvarlak tuşlu tasarımı benimsemek yerine Gboard'u güncellemekten vazgeçmeyi planlıyor. Bazıları ise eski sürümlere geri dönerek bu değişimi engellemeye çalışıyor.

Google, kullanıcıların tepkileriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bu kadar büyük bir tepkinin ardından şirketin yeni tasarımı tekrar gözden geçirmesi bekleniyor.