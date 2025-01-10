Google'ın klavyesi Gboard, çok beklenen özelliğe kavuştu

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Google, Android kullanıcılarının yazım hatalarını kolayca düzeltmesini sağlayacak yeni bir özelliği Gboard'a ekliyor.

Geri alma düğmesi, Gboard'un beta sürümünde test ediliyor ve yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

GERİ ALMA DÜĞMESİ NASIL KULLANILIR

Gboard'un beta sürümünü kullananlar, geri alma düğmesini klavyenin araç çubuğuna ekleyebilirler.

Düğmeye her dokunulduğunda, son yapılan işlem geri alınır. Bu özellik, yazım hatalarını düzeltmek, silinen metinleri geri getirmek ve diğer düzenlemeleri yapmak için kullanışlı olacak.

Gboard kullanıcıları, uzun süredir geri alma düğmesi özelliğinin eklenmesini istiyordu. Diğer klavye uygulamalarında bulunan bu özellik, Gboard'da eksikti.

Geri alma düğmesi, şu anda Android için Gboard'un beta sürümünde (14.9.06.x) mevcut. Özelliği kullanmak için Gboard beta programına kaydolmanız gerekiyor.

Geri alma düğmesi, hala beta aşamasında olduğu için bazı sınırlamalara sahip. Örneğin, uygulamadan çıkıldığında geri alma geçmişi siliniyor.