Google'ın klavyesi Gboard yeni özelliklerle güncellendi

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Geçtiğimiz yıl başlayan aylarca süren testlerin ardından, Google, Gboard'un Dinamik Renk temasında geniş çaplı değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler, klavyenin görünümünü daha sade ve tutarlı hale getirmeyi amaçlıyor.

NELER DEĞİŞTİ

Daha önce Gboard'un Dinamik Renk teması, klavyedeki farklı tuşlar için dört farklı renk kullanıyordu. Shift, Emoji/Virgül, Nokta ve Geri Alma tuşları, ?123 tuşu ve Enter tuşu farklı renklere sahipti.

Yeni güncellemeyle birlikte, Shift, Emoji/Virgül, Nokta, Backspace, ?123 ve Enter tuşları artık aynı rengi paylaşıyor.

Ayrıca, sol üst köşedeki 2×2 ızgara simgesi de bu tuşlarla aynı renkte. Bu değişiklik, hem telefonlarda hem de tabletlerde klavyenin görünümünü daha düzenli hale getiriyor.

Bu güncelleme Gboard'a daha dengeli ve akıcı bir görünüm kazandırarak tutarlılığı artırıyor. Ancak, bazı kullanıcılar duvar kağıtlarına bağlı olarak Dinamik Renk temasını biraz daha az canlı bulabilir.

Koyu modu kullananlar için klavye artık daha da koyu görünüyor. Bu durum düşük ışık koşullarında okunabilirliği artırabilir.

Güncelleme, Gboard'un 14.9 sürümüyle birlikte hem kararlı hem de beta kanallarında yaygın olarak kullanılabiliyor. Değişiklikleri henüz görmüyorsanız, şunları deneyebilirsiniz:

Gboard ayarlarını açın ve Uygulama bilgilerinden uygulamayı zorla durdurun.

Güncellemeyi tetiklemek için açık ve koyu sistem temaları arasında geçiş yapın.