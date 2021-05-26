Google’ın mega kampüsüne ABD’den onay çıktı

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinin belediye meclisi, Google'ın dev kampüsüne onay verdi.

Yaklaşık 7 ay önce Google tarafından görüntüleri paylaşılan mega kampüse ABD'den onay çıktı.

Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinin belediye meclisi tarafından onaylanan mega kampüsün, 10 yıl içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

20 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Yaklaşık 680 bin metrelik arazide inşa edilecek dev kampüste; ofis alanları, konutlar, parklar, mağazalar, çok sayıda yeşil alan ve karma kullanımlı bir site oluşturulacak.

Google ayrıca, "Downtown West" adı verilen projede yaklaşık 20 bin kişiye iş imkanı sunulacağı söyledi.

Google’ın Downtown West kampüsünde, bin tanesi uygun fiyatlı olmak üzere 4 bin konut inşa edileceği açıklanırken yetkililer, konut fiyatlarının henüz belirlenmediğini söyledi.

Downtown West kampüsünde ayrıca, Google'ın kurumsal konuklarının kısa süreli konaklamaları için 300'e yakın otel odası ve 800 rezidans da inşa edilecek.

Proje tamamlandığında Google, dünya üzerindeki en büyük kampüslerden birine sahip olacak.