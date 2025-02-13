Google'ın merakla beklenen yıllık geliştirici konferansının tarihi belli oldu

Haber Merkezi

Google I/O, teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce geliştirici ve teknoloji meraklısını bir araya getiren bu etkinlik, Google'ın en son yeniliklerini ve gelecek vizyonunu sergilemesi için bir platform oluşturuyor.

Google I/O 2025, 20-21 Mayıs tarihleri arasında Kaliforniya'daki Shoreline Amphitheatre'da gerçekleşecek ve yine dopdolu bir programla katılımcıların karşısına çıkacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

Etkinliğin ilk günü olan 20 Mayıs Salı günü, merakla beklenen Google Açılış Konuşması ile başlayacak. Bu konuşmada, Google'ın CEO'su ve diğer yöneticileri, şirketin stratejik yönünü ve en son ürünlerini tanıtacaklar.

Ardından, Geliştirici Açılış Konuşması ve çeşitli teknik oturumlar, ürün demoları ve soru-cevap seansları ile gün boyunca devam edecek. Akşam ise katılımcılar için bir geliştirici blok partisi düzenlenecek.

İkinci gün olan 21 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde oturumlar, demolar ve soru-cevap istasyonlarıyla dolu olacak.

Tam program henüz yayınlanmamış olsa da etkinliğe ücretsiz olarak kaydolmak mümkün.

Kayıt yaptıranlar, etkinlik programı ve diğer duyurularla ilgili güncel bilgilere sahip olacaklar. Fiziksel olarak katılamayanlar için ise açılış konuşması YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GEÇMİŞ YILLARDA YAPAY ZEKA VE YENİLİKLER ÖN PLANDAYDI

Geçtiğimiz yıllarda Google I/O'da yapay zeka, yeni Android sürümleri, Pixel telefonlar ve diğer donanım ürünleri gibi birçok önemli duyuru yapıldı.

Özellikle Gemini Live demoları ve yapay zeka alanındaki gelişmeler dikkat çekmişti. Bu yıl da benzer şekilde yapay zeka ve Google'ın bu alandaki yeniliklerinin ön planda olması bekleniyor.

BU YIL NELER BEKLENİYOR

Google'ın bu yıl I/O'da neleri tanıtacağı merakla bekleniyor. Özellikle yeni Pixel telefonlar, Android'in yeni sürümü ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin öne çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Pixel 8a'nın tanıtımı farklı bir şekilde yapıldığı için, bu yıl Pixel 9a ile ilgili nasıl bir yol izleneceği de merak konusu.