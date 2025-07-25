Google'ın yapay zeka arama özetleri, haber şirketlerini endişelendiriyor: Yüzde 79 trafik kaybı var

Çevrimiçi haber medyası, Google'ın yeni Yapay Zeka Genel Bakış (AI Overviews) özelliğinin, okuyucu trafiğinde "yıkıcı bir etki" yarattığı konusunda alarm veriyor.

Medya sahipleri arasında hızla en büyük endişe kaynağı haline gelen bu özellik, arama sonucu trafiğine bağımlı olan yayın kuruluşları için adeta varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor.

Sorunun temelinde, yapay zeka özetlerinin, kullanıcılara aradıkları tüm bilgileri içeriğin orijinal kaynağına tıklamalarına gerek kalmadan doğrudan arama sonuçları sayfasında sunması yatıyor.

Bu durum, normalde haber sitelerine gitmesi gereken trafiği engellerken, geleneksel arama sonucu bağlantıları da sayfanın daha alt kısımlarına itilerek görünürlüklerini kaybediyor.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR: YÜZDE 79'LUK TRAFİK KAYBI

Analitik şirketi Authoritas tarafından yapılan ve Birleşik Krallık Rekabet Kurumu'na sunulan bir yasal şikayet kapsamında yer alan yeni bir analiz, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Araştırmaya göre, daha önce bir arama sonucunda ilk sırada yer alan bir web sitesi, sonuçların bir Yapay Zeka Genel Bakış bölümünün altında sunulması durumunda, o arama sorgusu için trafiğinin yaklaşık yüzde 79'unu kaybedebiliyor.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yürütülen ikinci bir çalışma ise daha da endişe verici bir tablo çiziyor.

Yaklaşık 69 bin Google aramasını kapsayan bir aylık anket, kullanıcıların yapay zeka özetinin altındaki bir bağlantıya her 100 aramada yalnızca bir kez tıkladığını tespit etti.

YAYINCILARIN DENEYİMİ VE YASAL ADIMLAR

Bu teorik veriler, gerçek dünya deneyimleriyle de destekleniyor. İngiltere'nin önde gelen haber sitelerinden MailOnline'ın bir yöneticisi, mayıs ayında sitelerinin yapay zeka özeti içeren arama sonuçlarından gelen tıklamalarda, masaüstünde yüzde 56,1 ve mobilde yüzde 48,2'lik büyük bir düşüş yaşadığını belirtti.

Bu endişeler, teknoloji adalet grubu Foxglove, Bağımsız Yayıncılar İttifakı ve Açık Web Hareketi'nin iş birliğiyle İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na (CMA) yapılan yasal bir şikayete dönüştü.

GOOGLE'IN YANITI: "HATALI VARSAYIMLAR"

Google sözcüsü ise bu çalışmalara ve iddialara karşı çıkarak, analizlerin "yanlış ve hatalı varsayımlara dayandığını" ve haber sitelerine trafik oluşturan tüm sorguları temsil etmeyen bir arama seti kullanıldığını söyledi.

Sözcü, "Yapay zeka özellikleri, insanların daha fazla soru sormasına olanak tanıyarak web sitelerinin keşfedilmesi için yeni fırsatlar yaratıyor." dedi.

Google, "Web sitelerine her gün milyarlarca tıklama göndermeye devam ediyoruz ve iddia edildiği gibi toplam web trafiğinde ani düşüşler görmedik." diyerek kendini savundu.

Ancak üst düzey haber yöneticileri, Google'ın yapay zeka özetlerinin etkisini tam olarak hesaplamak için ihtiyaç duydukları verileri paylaşmayı defalarca reddettiğini belirtiyor.