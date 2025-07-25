Google'ın yapay zeka arama sonuçları, aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştı

Google, yapay zeka yarışındaki iddiasını ortaya koyan en son kullanıcı rakamlarını paylaştı.

Şirketin ikinci çeyrek kazanç sunumunda konuşan CEO Sundar Pichai, tüketiciye yönelik yapay zeka ürünlerinin hızla benimsendiğini açıkladı.

AYLIK KULLANICI SAYILARI REKOR KIRIYOR

Pichai'nin açıklamasına göre, arama sonuçlarını özetleyen Yapay Zeka Genel Bakışları özelliği aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştı.

Ayrıca, Google'ın Gemini uygulamasının aylık 450 milyon aktif kullanıcısı bulunurken, Arama'daki Yapay Zeka Modu da 100 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.

PLATFORM GENELİNDE YAPAY ZEKA KULLANIMI İKİYE KATLANDI

Şirket genelindeki yapay zeka kullanımının büyümesini "token" metriğiyle ölçen Google, bu alanda da büyük bir artış bildirdi.

Mayıs ayında aylık 480 trilyon olan işlenen token sayısının, şu anda ikiye katlanarak 980 trilyona ulaştığı belirtildi.