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Haber Merkezi

Google, metin veya görsellerden sadece videolar değil, aynı zamanda ses efektleri, arka plan sesleri ve diyaloglar da üretebilen yeni yapay zeka modeli Veo 3'ü geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.

Veo 3'ün görsellerle eş zamanlı olarak ses üretebilme konusundaki benzersiz yeteneği, onu video oluşturma araçları pazarındaki diğer modellerden ayırıyor.

GOOGLE AI ULTRA İLE SUNULUYOR

Yeni model, şu anda aylık 9 bin TL karşılığında Google'ın AI Ultra planına abone olan kullanıcılara sunuluyor ve sadece 8 saniye uzunluğunda videolar üretebiliyor.

Yeni model, Google'ın yapay zeka sohbet botu Gemini ve Google Flow üzerinden kullanılabiliyor.

SULTANAHMET'TE İNSANLARA SORDUK

Google Veo 3 modelini kullanarak Sultanahmet Meydanı'na indik ve vatandaşlara mikrofon uzatarak "Yapay zekadan korkuyor musun?" diye sorduk.

HAZIRLIK SÜRECİ

Google Veo 3 ile video oluşturmak kulağa basit gibi görünse de biraz karmaşık olabiliyor. Model, henüz yeni olduğundan her zaman doğru sonuçlar veremiyor.

Onlarca video denemesi yaptıktan sonra gerçeğe en yakın olanları seçtik ve birbirine ekleyerek 51 saniyelik sokak röportajı videosu hazırladık..

Her sahnenin detaylı promptlarını ise ChatGPT kullanarak oluşturduk ve daha sonra Google Veo 3'e aktardık.

VEO 3'ÜN GELİŞTİRİLMESİNDE DEEPMIND TEKNOLOJİSİNDEN FAYDALANILDI

Veo 3'ün geliştirilmesinin, muhtemelen DeepMind'ın daha önce "videodan sese" yapay zeka alanındaki çalışmalarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Google, Veo 3'ü eğitmek için kullanılan içeriğin kesin kaynağını doğrulamasa da Google'a ait olması nedeniyle YouTube'un güçlü bir olasılık olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte Google, Veo 3'ün lansmanıyla birlikte, selefi Veo 2 için karakter ve sahne tutarlılığını artırma ve kamera hareketlerini anlama gibi yeni yetenekler de duyurdu.

YAPAY ZEKA İNSANLARI İŞSİZ BIRAKABİLİR

Bu teknoloji, özellikle video prodüksiyonu, içerik oluşturma ve dijital pazarlama gibi alanlarda bazı iş kollarının geleceği hakkında soru işaretleri doğuruyor.

Otomatik video ve ses üretimi gibi özellikler, bu alanlardaki mevcut insan rolünü dönüştürme ve potansiyel olarak bazı görevleri otomatik hale getirebilir.

Bu durum, yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte bazı mesleklerde insan ihtiyacının azalabileceği yönündeki endişeleri de artırıyor.