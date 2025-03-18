Gözaltına alınmıştı: Telegram CEO'su Pavel Durov Fransa'dan ayrılma izni aldı

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Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, Fransa'dan geçici olarak ayrıldı. Ancak bu ayrılık, Durov'un Fransa'daki hukuki sorunlarından tamamen kurtulduğu anlamına gelmiyor. Durov, Telegram üzerinden organize suçları desteklediği iddiasıyla Fransa'da ciddi suçlamalarla karşı karşıya.

AYRILIK VE GERİ DÖNÜŞ SÜRECİ

Soruşturmayı yürüten yargıç, Durov'un "birkaç haftalık" ayrılma talebini kabul etti. Bunun üzerine Durov, Paris yakınlarındaki Le Bourget havaalanından ayrılarak Telegram'ın merkezinin bulunduğu Dubai'ye gitti.

Bu durumu kendi Telegram hesabı üzerinden doğrulayan Durov, "Telegram'daki suçluların faaliyetleriyle ilgili bir soruşturma nedeniyle Fransa'da geçirdiğim birkaç ayın ardından Dubai'ye döndüm. Süreç devam ediyor ama evde olmak harika hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Ancak Durov'un bu ayrılığı geçici. Fransa'da devam eden soruşturma nedeniyle yakın zamanda geri dönmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA VE SUÇLAMALAR

40 yaşındaki milyarder Durov, Ağustos 2024'te Le Bourget havaalanında gözaltına alındı.

Bu olay, bir sosyal medya şirketi kurucusunun platformundaki içerik nedeniyle tutuklanması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Dünya çapında 900 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Telegram, en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri.

Durov, gözaltına alınmasının ardından aşırılıkçı ve terörist içerikleri engellememek gibi çeşitli ihlallerle suçlandı. 5 milyon euro kefaletle serbest bırakılan Durov'a başlangıçta yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Rus, Fransız ve BAE pasaportlarına sahip olan Durov, başlangıçta Fransız yetkilileri Telegram'ı yasa dışı faaliyetler hakkında bilgilendirmedikleri için eleştirmişti.

Ancak daha sonra bu eleştirilerinden vazgeçti. Şimdi ise herkes Durov'un Fransa'ya geri dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.