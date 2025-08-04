GPT-5'in gücü, OpenAI CEO'su Sam Altman'ı huzursuz ediyor

Yapay zeka devrimi lideri OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, şirketin merakla beklenen yeni modeli GPT-5'in yetenekleri hakkında endişe verici açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir podcast'te yeni modeli test etmenin kendisini "gergin" hissettirdiğini belirten Altman, süreci ilk atom bombasını geliştiren Manhattan Projesi'ne benzetti.

"ODADA HİÇ YETİŞKİN YOKMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Altman, "Belki harika, belki kötü, ama ne yaptık?" sorusuyla teknolojinin olası sonuçlarına dair etik ikilemini ortaya koydu.

"Sanki odada hiç yetişkin yokmuş gibi hissediyorum" diyerek, düzenlemelerin ve kontrol mekanizmalarının inovasyonun hızına yetişemediğini ima etti.

KENDİSİNİ "İŞE YARAMAZ" HİSSETTİREN YETENEKLER

GPT-5'in yetenekleri hakkında da ipuçları veren Altman, modelin kendisinin bile çözemediği karmaşık bir soruyu yanıtladığını ve bu durum karşısında "yapay zekaya kıyasla kendimi işe yaramaz hissettim" dediğini itiraf etti.

Yeni modelin gelişmiş çok adımlı akıl yürütme ve daha uzun bellek kapasitesi gibi özelliklere sahip olması bekleniyor.