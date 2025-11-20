Grok 4.1 yayınlandı: İşte öne çıkan özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

xAI, sadece daha hızlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda çok daha kapsamlı özellikler sunan Grok 4.1 sürümünü resmen yayınladı.

Yeni güncelleme, tonu okuma ve duygulara tepki verme gibi konularda yapay zekayı çok daha "insancıl" bir seviyeye taşıyor.

LİDERLİK TABLOLARINDA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Yayına girmesinden kısa bir süre sonra iki büyük yapay zeka liderlik tablosunun zirvesine oturan model, LMArena'nın Metin Liderlik Tablosu'nda rakiplerini geride bıraktı.

Ayrıca özellikle duygusal zekaya odaklanan EQ-Bench3 ölçütlerinde de bir numaraya yerleşmeyi başardı.

Bu başarının arkasında, modelin tarzını ve tonunu ince ayar yapmak için işe alınan uzman "yapay zeka eğitmenlerinin" katkısı bulunuyor.

DAHA DOĞAL VE MİZAHİ YANITLAR

Grok 4.1'deki en büyük iyileştirmeler duygusal farkındalık ve yazım kalitesinde görülüyor.

Konuşmalar eskisinden daha doğal hissettirirken, yanıtlar sıradan bir sohbet robotu yerine empati veya mizah yeteneği olan zeki bir arkadaştan geliyormuş izlenimi veriyor.

Ancak bu güncelleme, önceki sürüme kıyasla biraz daha yüksek sahtekârlık ve manipülasyon oranları gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.

Düşünme modundayken şüpheli alanlara girmeye daha yatkın olan model, hızlı enjeksiyon saldırılarına karşı da hassasiyet gösterebiliyor.

Grok 4.1 güncellemesi şu anda web ve X uygulamaları üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda.