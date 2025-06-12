Grönland'daki buzullar mayıs ayında 17 kat daha hızlı eridi

Haber Merkezi

Dünya Hava Durumu Atıf (WWA) tarafından çarşamba günü yayınlanan bir rapor, Grönland'ın buz tabakasının mayıs ayındaki sıcak hava dalgası sırasında endişe verici bir oranda eridiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, bu erimenin ay ortalamasından 17 kat daha hızlı gerçekleştiğini ve bunun iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu belirtti.

MAYIS AYINDAKİ REKOR SICAKLAR ERİMEYİ HIZLANDIRDI

Rapor, Grönland'ın doğusundaki en sıcak günü mercek altına aldı. "Ittoqqortoormiit" istasyonunda 19 Mayıs'ta ölçülen sıcaklık 14,3°C olarak kaydedildi. Bu, ayın ortalama günlük sıcaklığından 13 derece daha yüksekti.

Bu benzeri görülmemiş sıcaklık, buz tabakasında rekor düzeyde bir erimeye yol açtı. Aynı sıcak hava dalgası, İzlanda'da da rekor sıcaklıkların görülmesine neden oldu.

NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SONUCU KÜRESEL TEHDİT

Raporun yazarlarından, Imperial College London'dan iklim bilimci Friederike Otto, bu durumun ciddiyetini vurguladı.

Otto, "İklim değişikliği olmasaydı, bu imkansız olurdu." diyerek, yaşananların doğal değişkenlikle açıklanamayacağını belirtti.

Bu aşırı Grönland buz erimesi, küresel deniz seviyesindeki artışa doğrudan katkıda bulunuyor ve tüm dünyayı etkiliyor.

Ayrıca, buz üzerinde avlanarak geçimini sağlayan Grönland'ın yerli topluluklarının geleneksel yaşam biçimlerini de tehdit ediyor.