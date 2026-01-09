GTA 6 bekleyenlere kötü haber: Bir kez daha ertelenmesi gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oyun dünyasının en çok beklenen yapımı Grand Theft Auto 6, 8 Ocak itibarıyla yeniden erteleme söylentileriyle gündeme geldi.

Bloomberg'den Jason Schreier, katıldığı bir programda Rockstar Games'in geliştirdiği oyunun henüz "içerik açısından tamamlanmadığını" açıkladı.

Oyun geliştirme terminolojisinde "içerik tamamlanması", tüm görevlerin ve özelliklerin kilitlendiği ve sadece hata düzeltme aşamasına geçildiği noktayı temsil ediyor.

Schreier'in oyunun henüz bu aşamaya gelmediğini belirtmesi, Rockstar'ın nihai sürümde nelerin yer alacağına hala karar verme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Oyun daha önce Mayıs 2026'dan 19 Kasım 2026 tarihine ertelenmişti. Hedeflenen çıkış tarihine bir yıldan az bir süre kalmasına rağmen içeriğin hazır olmaması, yeni bir erteleme ihtimalini güçlendiriyor.

3 ŞUBAT'TA HER ŞEY NETLEŞECEK

Bu karamsar tablonun aksine, bir önceki ertelemeyi doğru tahmin eden Tom Henderson, şirketin 2026 lansmanı konusunda kendine güvendiğini ifade ediyor.

Tüm bu belirsizliklerin ortasında gözler, oyunla ilgili resmi bilgilerin paylaşılabileceği 3 Şubat tarihli Take-Two kazanç toplantısına çevrildi.