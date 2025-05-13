GTA 6 için kötü haber: Yeniden ertelenme ihtimali var

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Grand Theft Auto 6'nın (GTA 6) oyun endüstrisi üzerindeki devasa etkisi her geçen gün daha da belirginleşirken uzman Jason Schreier'e göre, şirketler oyun yayınlama konusunda endişelerini sürdürüyor.

Schreier, Rockstar Games'in daha önce ertelenen Mayıs 2026 lansman hedefine bile sadık kalamayabileceğini ve yeni bir ertelemenin gündeme gelebileceğini öne sürdü.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ YENİDEN DEĞİŞEBİLİR

Bloomberg'den sektör analisti Jason Schreier, GTA 6'nın yakın zamanda yaşadığı ertelemenin ardından Mayıs 2026 olarak belirtilen yeni çıkış tarihinin bile kesin olmadığını belirtti.

Schreier'e göre, Rockstar Games'in oyunu bir kez daha ertelemesi "bir iş kararı kadar uzakta" ve bu durum diğer oyun şirketlerini paniğe sevk ediyor.

OYUN ENDÜSTRİSİ GTA 6'NIN GÖLGESİNDE KALDI

Schreier, GTA 6'nın ertelenmesinin diğer şirketler için paniğe yol açtığını, örneğin büyük bir çok oyunculu oyun geliştiren bir stüdyonun çıkış tarihini hem daha fazla zamana ihtiyaç duyduğu için hem de GTA 6'dan uzaklaşmak amacıyla 2025 sonbaharından 2026 ilkbaharına ertelediğini aktardı.

Hideo Kojima ve EA gibi büyük isimler de GTA 6'nın tüm oyun endüstrisinin çıkış takvimini etkilediğini daha önce belirtmişti.

ROCKSTAR GAMES'İN KARARI SEKTÖRÜ ETKİLEMEYE DEVAM EDECEK

Diğer oyun şirketlerinin, GTA 6'nın Mayıs 2026 çıkış tarihinden kaçmak için kendi oyunlarını tekrar erteleyebileceği, ancak sonrasında GTA 6'nın da tekrar ertelenebileceği belirtiliyor.

Bu durum, tüm oyun endüstrisinde bir "kıskaç" etkisi yaratarak belirsizliği artırıyor ve bazı stüdyoların Rockstar'ın oyunu 2026 sonbaharına ertelemesini umduğu söyleniyor.