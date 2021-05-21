Güneş sistemi dışından gelen cisim gaz sızdırıyor

Güneş sistemi dışından gelen ve 2I/Borisov diye bilinen kuyruklu yıldızı inceleyen bilim insanları, cismin nikel gazı sızdırdığını tespit etti.

Oumuamua’dan sonra gözlenen ve Güneş sistemi dışından gelen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip 2I/Borisov, ilk olarak 30 Ağustos 2019 tarihinde keşfedilmişti.

Bilim insanları, bu gizemli kuyruklu yıldızın nereden geldiğini belirlemek ve hangi maddeden yapıldığını ortaya çıkarmak için çeşitli incelemeler yapıyor.

NİKEL SIZDIRIYOR

Yeni araştırmanın ardındaki bilim insanları Piotr Guzi ve Michał Drahus, Ocak 2020'deki gözlemlerden beklenmedik bir keşif çıkardı ve 2I/Borisov'un atmosferinde nikel buharı tespit etti.

Kuyruklu yıldızların iç kısımlarında demir ve nikel gibi ağır metallerin katı halde bulunduğu biliniyor. Ancak bu elementler, yalnızca kuyruklu yıldız bir yıldıza yaklaştığı anda gaz formuna dönüşüyordu.

Ancak gözlemler sırasında 2I/Borisov, Güneş'e Dünya'nın konumundan iki kat daha uzaktı.

Bu mesafede, kuyruklu yıldızın sıcaklığının yaklaşık -93 derece olduğu tahmin ediliyor. Nikelin gaz haline gelmesi için sıcaklığın 425 derece olması gerekiyor.

Bu nedenle bilim insanları, oldukça soğuk bir ortamda cismin nasıl nikel gazı yaydığını bilemiyor.

Bilim insanları, 2I/Borisov isimli kuyruklı yıldızın, başka bir gezegen veya yıldızla etkileşime girerek kendi sisteminin dışına çıktığını ve bizim Güneş sistemimize girdiğini düşünüyor.