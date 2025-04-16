Güneş'te çift patlama: Kuzey ışıkları güneye inecek

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Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, 16 Nisan için jeomanyetik fırtına uyarısı yayınladı. Bu uyarı, özellikle kuzey yarımkürede yaşayanlar için heyecan verici bir gelişme anlamına geliyor.

Güneş aktivitesinden kaynaklanan koronal kütle atımlarının (CME'ler), G2 sınıfı jeomanyetik fırtına koşullarına neden olması bekleniyor.

Bu durum, Kanada ve New York, Idaho gibi ABD eyaletleri de dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada auroraların (kuzey ışıkları) gözlemlenebileceği anlamına geliyor.

GÜNEŞ FIRTINALARI DÜNYA'NIN MANYETİK ALANINI NASIL ETKİLEYECEK

CME'ler, güneşten fırlayan ve Dünya'nın manyetik alanını etkileyebilecek yüklü parçacıklardan oluşan devasa bulutlara deniyor.

Bu fırlamalar, jeomanyetik fırtınaları tetikleyerek, normalde yüksek enlemlerde görülen auroraların daha güneye inmesine neden olabilir.

CME ETKİLERİNİN ZAMANLAMASI NEDEN BELİRSİZ

CME etkilerinin tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek oldukça zor.

Bir CME Dünya'ya doğru ilerlese bile, auroralar üzerindeki etkisi, CME içindeki manyetik alanın Dünya'nın manyetosferiyle nasıl hizalandığına bağlı.

Eğer CME'nin manyetik alanı Dünya'nın manyetosferiyle bağlantı kurarsa, gökyüzünde çarpıcı kuzey ışıkları gösterileri yaşanabilir.

Ancak Dünya'nın manyetosferi CME'ye karşı bir "kalkan" görevi görürse, auroralar oluşmayabilir. Bu nedenle, uzmanlar kesin bir tahminde bulunmaktan kaçınıyorlar.