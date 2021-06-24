Güney Afrikalı iki kardeş, 2.2 milyar dolarlık Bitcoin çaldı

Güney Afrikalı iki kardeş, 2.2 milyar dolarlık Bitcoin çaldı

Güney Afrikalı iki kardeşin kurduğu Africrypt isimli bir kripto para borsası, 2.2 milyar dolar değerindeki Bitcoin'le kayıplara karıştı.

Son dönemlerde kripto paralar oldukça popüler. Hatta geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündemine oturan Thodex vurgununu hepimiz biliyoruz.

Birkaç yıldır kripto paraları kullanarak dolandırıcılık yapanların sayısı oldukça arttı. Türkiye'deki Thodex vakasına benzer bir olay, Güney Afrika'da yaşandı.

Ameer Cajee ve küçük kardeşi Raees Cajee'nin 2019 yılında kurduğu ve oldukça popüler hale gelen Africrypt isimli borsa, son zamanlarda kullanıcıları mağdur etmeye başlamıştı.

2.2 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN ÇALDI

Gelen bilgilere göre popüler borsanın sonu, Thodex ile aynı oldu. Africrypt, tam 2,2 milyar dolarlık Bitcoin'le kayıplara karıştı.

Daha önce bu kadar büyük bir Bitcoin vurgunu yapılmadığından, kurucu kardeşler Ameer Cajee ve Raees Cajee, tarihin en büyük Bitcoin dolandırıcılığına imza atmış oldu.

YATIRIMCILARA POLİSE GİTMEYİN DEDİLER

Güney Afrika'daki kaynaklardan gelen bilgilere göre borsanın sahipleri, yatırımcılarla iletişime geçerek siber saldırıya uğradıklarını ve siber korsanların Bitcoin'leri çaldığını iddia etti.

Polise gidilmesi durumunda bilgisayar korsanlarının çalınan Bitcoin'leri geri vermeyeceğını söyleyen iki kardeş, böylece kullanıcıları ikna ederek vurguna zemin hazırladı.

Yetkililer, konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklamış olsa da şu anda iki kardeşten haber alınamıyor ve yurt dışına kaçtıkları söyleniyor.