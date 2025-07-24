Güney Kore, 2045 yılına kadar Ay'da üs kuracak

Uzay keşfinde iddialı adımlar atan Güney Kore, uzun vadeli yol haritasını kamuoyu ile paylaştı.

Yeni kurulan Kore Havacılık ve Uzay İdaresi (KASA), 2045 yılına kadar hem Ay'da bir üs kurmayı hem de Mars'a bir iniş aracı göndermeyi hedefliyor.

AY'A GİDEN YOL HARİTASI

Bu iddialı hedefe ulaşmak için Güney Kore, 2032'de Ay'a robotik bir iniş aracı gönderme planını, 2040'ta daha gelişmiş bir araç geliştirme hedefiyle güncelledi.

KASA, su buzu gibi Ay kaynaklarını çıkarma ve kullanma yeteneği gibi yerli teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor.

GÜNEY KORE UZAY YARIŞINDA YALNIZ DEĞİL

Güney Kore'nin bu hamlesi, Ay'a yönelik küresel ilginin arttığı bir dönemde geldi.

ABD, Artemis programı aracılığıyla, Çin Rusya ile ortaklaşa ve Hindistan da kendi programlarıyla önümüzdeki yıllarda Ay'da kalıcı bir varlık göstermeyi planlıyor.