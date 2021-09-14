Güney Kore, Google’a 176 milyon dolar ceza kesti

Güney Kore, Google'ın Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonunu engellemesinden dolayı şirkete 176 milyon dolar ceza verdi.

Güney Kore'nin rekabet kurumu, Google'ın Android işletim sisteminin özelleştirilmiş versiyonunu engellemesinden dolayı ABD'li şirkete 207 milyar won (176.64 milyon dolar) ceza verilmesine hükmetti.

Güney Kore rekabet kurumu KFTC, cihaz üreticileriyle yapılan anlaşma koşullarının Google’ın piyasadaki baskın pozisyonunu kötüye kullanması anlamına geldiğini ve bunun da mobil işletim sistemi pazarındaki rekabeti kısıtladığını belirtti.

GOOGLE TEMYİZE GİDECEK

Google ise temyize gitmeyi planladığını belirterek, bu cezanın Android’in diğer programlarla uyumluluğu ile sağlanan faydaları hiçe saydığını ve kullanıcıların faydalandıkları avantajları zayıflattığını açıkladı.





Google’a verilen ceza, Güney Kore’nin “Google karşıtı yasa” olarak da adlandırılan Telekomünikasyon İşletme Yasası’nda yaptığı değişikliklerin yürürlüğe girdiği gün açıklandı.

Bu yasada yapılan son değişikliklerle Google gibi online uygulama mağazası işletmecileri, artık yazılım geliştiricileri kendi ücretli sistemlerini kullanmaları konusunda zorlayamayacak.