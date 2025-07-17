Güvenlik endişeleri nedeniyle Çin'deki powerbank'ler toplatılıyor: İşte etkilenen markalar

Anker, Baseus, Romoss ve Xiaomi gibi önde gelen teknoloji markalarının çok sayıda popüler powerbank modeli için Çin'de kapsamlı bir geri çağırma kararı alındı.

Bu karar, Apex adlı bir şirket tarafından tedarik edilen pil hücrelerinin gerekli 3C sertifikasını kaybetmesi ve güvenlik endişeleri yaratmasının ardından geldi.

HANGİ MARKA VE MODELLER ETKİLENDİ

Anker, Çin'de yedi farklı powerbank modelinin geri çağrıldığını doğrularken, listede Anker Magnetic Powerbank (A1642) ve Anker 335 Powerbank (A1647) gibi modeller yer alıyor.

Xiaomi'nin 33W entegre kablolu powerbank'i ve Baseus'un 10.000 mAh 20W'lık modeli gibi diğer popüler cihazların da sorundan etkilendiği bildiriliyor.

TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR NE YAPMALI

Geri çağırma resmi olarak Çin pazarıyla sınırlı olsa da bu ürünlerin birçoğu dünya çapında çevrimiçi platformlar aracılığıyla satılıyor.

Çin dışındaki kullanıcıların para iadesi alamayabileceği ancak aşırı ısınma, şişme veya tutarsız şarj gibi olağandışı davranışlara karşı cihazlarını takip etmeleri ve sorun fark ederlerse kullanmayı bırakmaları şiddetle tavsiye ediliyor.