Hackerlar Donald Trump'ı tehdit edip 42 milyon dolar istedi

Donald Trump’tan 42 milyon dolar isteyen hacker grubu, aksi takdirde kendisinin tüm kirli çamaşırlarının ortaya döküleceğini açıkladı.

REvil fidye yazılım grubu, geçtiğimiz hafta Grubman Shire Meiselas & Sacks isminde oldukça ünlü bir hukuk firmasının veritabanını hackleyerek oldukça ses getirmişti.

Robert DeNiro’dan Madonna’ya kadar birçok ünlü ismin çalıştığı firmanın 756 GB boyutundaki dev verisini ele geçirmeyi başaran hacker grubu; gizli sözleşmeler, e-posta adresleri ve yazışmalar gibi birçok bilgiyi kendilerine aktarmıştı.

HACKERLAR PARA TALEP ETMİŞTİ

Hackerlar, New York merkezli hukuk firmasından 14 Mayıs tarihine kadar 21 milyon dolar talep etmişti. Ancak firma, bu parayı ödemeyi kabul etmeyince miktar iki katına çıktı.

''42 MİLYON DOLAR ÖDEMEZSENİZ TRUMP'IN GİZLİ GERÇEKLERİNİ AÇIKLARIZ''

Hacker grubu, herhangi bir ödeme alamayınca istediği parayı 42 milyon dolara çıkardı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm gizli gerçeklerini ortaya çıkaracaklarını açıkladı.

Grup, yayınladığı fidye yazısında “Fidye artık 42 milyon dolar oldu. Yayınlayacağımız diğer kişi Donald Trump. Devam eden bir seçim var ve tonlarca kirli çamaşırını bulduk.

Sayın Trump, eğer başkan olarak kalmak istiyorsanız onları uyarın, aksi halde bu hırsınızı sonsuza kadar unutabilirsiniz. Ve siz oy verenler, böyle bir yayından sonra kesinlikle onu başkan olarak görmek istemezsiniz. Son tarih bir hafta”

KRİPTO PARA ŞEKLİNDE ÖDEME TALEP ETTİLER

Hacker grubu, 42 milyon dolarlık ödemeyi kripto para birimi olan Monero şeklinde talep etti. Ancak grup, daha yüksek miktar ödemeleri halinde bitcoin de kabul edebileceklerini belirtti.

Hacker grubunun, söz konusu hukuk firmasıyla daha önce hiç çalışmayan Donald Trump'ın verilerine nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

FBI ise bu durumu bir terörist eylem olarak nitelendirerek hacker grubunun peşine düştü.