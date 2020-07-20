Hackerlar, ülkemize en çok çarşamba günü saldırıyor

Hackerlar, ülkemize en çok çarşamba günü saldırıyor

Siber güvenlik uzmanlarına göre, Türkiye’de kötü amaçlı yazılım saldırıları en çok çarşamba günleri gerçekleşiyor.

Son yıllarda internet kullanıcı sayısının bir hayli artması nedeniyle kötü niyetli saldırıların sayısında da artış yaşanıyor.

Güvenlik şirketi WatchGuard'a göre hackerlar, ülkemizdeki saldırıları en fazla çarşamba günü gerçekleştiriyor.

Şirketin tehdit laboratuvarından elde edilen verilere göre, Türkiye’de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırılarının yüzde 17,7’si çarşamba günü gerçekleşirken, ağ saldırılarında ise hackerlerin en favori günü cuma olarak kayıtlara geçti.

ŞİRKETLERİN YOĞUNLUKLARINDAN FAYDALANIYORLAR

WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, şirketlerin hafta başından başlayan ve ortasına kadar süren yoğunluğundan faydalanıldığına dikkat çekerek, gelişmiş güvenlik koruma düzeyine sahip olmayan şirketleri uyarıyor.

2020'nin ilk yarısında 213 bin 549 adet kötü amaçlı yazılım saldırısının çarşamba günleri gerçekleştiğini belirten Evmez, hackerlarin hafta sonlarını sakin geçirdiğini ve saldırı düzeylerini azalttığına dikkat çekiyor.

ŞİRKETLER BÜYÜK KAYIP YAŞAYABİLİR

Gelişmiş siber güvenlik çözümlerine sahip olmayan şirketlerin bu durumda daha da zorlandığını belirten Yusuf Evmez, zayıf siber güvenliğe sahip olan şirketlerin hedef tahtasında bulunduğunu hatırlatarak, yoğun saldırı günlerinde de büyük kayıplar yaşayabilecekleri konusunda uyarıyor.

