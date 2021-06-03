Halkalı Güneş tutulması 10 Haziran'da gerçekleşecek

2021'in ilk Güneş tutulması, 10 Haziran tarihinde halkalı olarak gerçekleşecek. Söz konusu olay, kısıtlı bölgelerden gözlemlenebilecek.

2021'in en önemli gökyüzü olaylarından biri olan "Ateş Çemberi Güneş Tutulması" haftaya gerçekleşecek.

Dünya üzerinde milyonlarca insanın merakla beklediği halkalı Güneş tutulması, 10 Haziran'da gözlemlenebilecek.

Söz konusu olay sırasında Ay, Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı Güneş'in önüne geçerek yalnızca kenarlardan ışık yaymasına neden olacak. Böylece ortaya halka şeklinde bir Güneş çıkacak.

GÖZLEM BÖLGELERİ ÇOK KISITLI

Tam halkalı Güneş tutulmasını gözlemlemek pek de kolay değil. Bunun için doğru zamanda doğru yerde olmanız gerekiyor. Ne yazık ki bu yerlerin sayısı oldukça kısıtlı.

Güneş'e doğru açıyla bakan bölgelerde, yukarıdaki gibi halkalı tutulma gerçekleşecek. Bu açının tam sağlanamadığı yerlerde ise kısmi Güneş tutulması izlenebilecek.

Dünyanın farklı noktalarında ateş çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek. Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek.

TÜRKİYE'DEN İZLENEMİYOR

Ne yazık ki halkalı Güneş tutulması ve kısmi Güneş tutulması olayları, ülkemizden gözlemlenemeyecek. Karadeniz'in kuzey kıyıları, kısmi Güneş tutulmasının gözlemlenebileceği son noktalar olacak.

Kısmi Güneş tutulması; ABD, Kanada, Balkanlar hariç Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu ve Rusya'da görülecek.