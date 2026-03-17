Hataylı yazılımcıdan su krizine yapay zeka çözümü

28 yaşındaki biyokimyager Hülya Tomak’ın girişimcilik yolculuğu, çocukluk yıllarını geçirdiği Antakya’da yaşanan su kesintileriyle başladı. Günlük yaşamı zorlaştıran bu deneyimlerin etkisiyle su kaynaklarının daha verimli yönetilmesi gerektiğini düşünen Tomak, ilerleyen yıllarda bu soruna teknolojik bir çözüm geliştirmeye karar verdi.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA TEMELLER ATILDI

2016 yılında Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nü kazanan Tomak, burada su, iklim ve çevre alanlarında faaliyet gösteren topluluklarda aktif rol aldı. Bu süreçte girişimcilik ekosistemiyle tanışan genç isim, su krizine odaklanan bir teknoloji geliştirme fikrini olgunlaştırdı.

TEKNOPARKTA DOĞAN GİRİŞİM: "BLUEIT"

Fikrini hayata geçirmek için çeşitli kurumların kapısını çalan Tomak, TÜBİTAK başta olmak üzere birçok kuruluştan destek aldı. 2021 yılında Ege Teknopark bünyesinde şirketini kurarak “Blueit” adını verdiği dijital su yönetim platformunu geliştirdi.

Başlangıçta tek başına çıktığı bu yolculukta zamanla 11 kişilik bir ekip kuran Tomak, sistemin altyapısını güçlendirerek farklı sektörlere açılmayı başardı.

SU TÜKETİMİ BAŞTAN SONA ANALİZ EDİLİYOR

Blueit sistemi, tesislerde suyun giriş noktasından atık su deşarjına kadar tüm süreci izliyor. İlk aşamada su akışları haritalandırılıyor, ardından sensörler ve veri kaynaklarından elde edilen bilgiler tek bir platformda toplanıyor.

Geliştirilen yapay zeka algoritmaları ise bu verileri analiz ederek tüketim alışkanlıklarını, kayıp-kaçakları ve verimsiz kullanım noktalarını ortaya çıkarıyor. Sistem, işletmelere hem tasarruf hem de maliyet yönetimi konusunda yol haritası sunuyor.

"40'TAN FAZLA TESİSTE AKTİF OLARAK KULLANILIYOR"

Tomak, bugün gelinen noktada sistemin yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını belirterek, “Şu anda 40’tan fazla tesiste aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Toplamda 720 bin dolarlık yatırım aldıklarını ifade eden Tomak, Türkiye’de doğrudan rakiplerinin bulunmadığını, küresel ölçekte ise benzer teknolojilerle rekabet ettiklerini söyledi.

HEDEF KÜRESEL PAZAR

Su krizinin dünya genelinde giderek derinleştiğine dikkat çeken Tomak, geliştirdikleri teknolojinin bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Sanayi tesisleri, alışveriş merkezleri ve otellerde su kullanımını detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Tomak, “Kullanıcılara nerede, ne zaman ve ne kadar su tükettiklerini gösteriyoruz. Aynı zamanda tasarruf için öneriler sunarak maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Genç girişimci, önümüzdeki dönemde yurt dışı pazarlara açılarak teknolojisini küresel ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyor.