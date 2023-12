AA & Ensonhaber

Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli atılımlar her geçen gün artıyor. Havacılık alanında birçok ilke imza atan girişimciler, yeni müjdeler vermeye de devam ediyor.



TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, şirketin sürdürdüğü çeşitli motor projeleri hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde geliştirdikleri TEI-TS1400 turboşaft motorunun GÖKBEY helikopteri ile gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından, elde ettikleri önemli deneyimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Akşit, uçuş sonrasında helikopter üzerinde çeşitli testler gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Sırada seri imalat ve sertifikasyon var"

Motorları daha sonra Eskişehir'deki TEI tesislerine getirip çeşitli incelemeler ve testler gerçekleştirdiklerini anlatan Akşit, şöyle konuştu:

Akşit, bir motorun askeri kullanım için sivil sertifikasyona ihtiyacı bulunmadığına işaret ederek, bu alanda müşterinin talep ettiği şartları sağlamanın yeterli olduğunu belirtti. Sertifikasyon sürecinin ise daha çok sivil havacılık için gerekli olduğuna değinen Akşit, GÖKBEY'in ambulans, orman idaresi gibi görevlerinde ihtiyaç duyulan sertifikasyon için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile çalıştıklarını bildirdi.

İlk sertifikasyon için son viraj

Bu çalışma tamamlanınca Avrupa Havacılık Emniyet Ajansının (EASA) onay sürecinin gerçekleşeceğini dile getiren Akşit, şunları kaydetti:

Bu süreç iki aşamalı. İlk önce organizasyonun onayı. TEI olarak ilk defa Türkiye'de bir havacılık motoru tasarım organizasyonu; mühendislik ekibini ve yeteneklerini onaylattırıyor: 'Bu ekip sivil yolcu taşıyacak bir motor tasarlayabilir. Bütün her şeyiyle kontrol ettik. Her şey uyumlu mu diye.' Bu süreçte artık sona geldik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sağ olsun ilk defa yapmış olmalarına rağmen ciddi olarak destek veriyorlar. Beraberce, ekip olarak çalışıyoruz. Bu onayı almak için artık çok az süre kaldı. Birkaç ay, belki daha az.



Hemen peşinden bu sefer bu organizasyonun tasarlamış olduğu motoru tip sertifikası sürecine sokuyorsunuz. Motorun kendisi testlere girmeye başlıyor. Bu süreçten önce motoru defalarca test ettik, hatta uçurduk. Hem bizim hem TUSAŞ'ın uçuş güvenliği komitelerinden onay alıp öyle uçtu. Motorun belli testleri başarıyla geçmiş olması otomatik olarak sertifika verileceği manasına gelmiyor. Sertifika otoritesi 'Her şey bürokratik sürece uygun olacak' diyor. Her şeye teker teker bakıyorlar. Dizayn organizasyon onayını alır almaz tip sertifikasyon süreci başlayacak. Sertifikasyon denetçisi huzurunda daha önce yaptığımız testleri bir daha yapacağız. Hedefimiz 2025 sonuna bunu yetiştirmek. Bu süreç tamamlandığında artık dünyada sivil herhangi bir helikoptere motoru satabilecek duruma geleceğiz.