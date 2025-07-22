HAVELSAN, IDEF 2025’te 'Savunmada Yapay Zeka' vizyonunu tanıtacak

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025; Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HAVELSAN, fuarda bu yıl “Savunmada Yapay Zeka” temasıyla boy gösterecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alacak 6. salon ana standında; çok alanlı komuta kontrol sistemleri, yapay zeka destekli karar destek platformları, insanlı-insansız araç takımları ve hibrit operasyon çözümleri başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi tanıtılacak.

Fuarda ayrıca, bakım destek asistanı MAIN ile entegre çalışan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi’nin tanıtımı yapılacak. Ziyaretçiler, bu sistemin gerçek zamanlı sesli komut algılama özelliğini deneyimleyebilecek. Su altı komuta-kontrol sistemleri, entegre sınır güvenlik çözümleri, müşterek kara sistemleri ve e-denizcilik yazılımları da standda sergilenecek.

KARA, HAVA VE DENİZ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ SİMÜLASYONLAR

Kara, hava ve deniz alanlarında geliştirilen gelişmiş simülasyon sistemleri de fuarda öne çıkacak. ALTAY tankı için geliştirilen VR eğitim çözümü, Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası (EHTES), atış ve masaüstü simülatörleri ile eğitim platformları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. BARKAN, BAHA ve SANCAR gibi insansız sistemlerin ortak operasyon senaryoları da paylaşıma açılacak.

IDEF 2025 kapsamında Ataköy Marina’da, su üstü araçlar SANCAR ve ZIPKIN’ın canlı gösterileri de yapılacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ NAVİGASYON, İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Fuarda ilk kez tanıtılacak bir diğer yenilik ise sivil denizcilik alanına yönelik geliştirilen yapay zeka destekli navigasyon asistanı Bluevision olacak. Sistem, gerçek zamanlı veri işleyerek gemilere daha güçlü durumsal farkındalık sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca; MAIN yapay zeka ürününün interaktif gösterimi, KOVAN yeni nesil iş yönetim sisteminin canlı uygulaması ve Eyeminer ile kritik tesis güvenliğine dair bir senaryo sunumu da fuar kapsamında gerçekleştirilecek.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yapay zekanın savunma teknolojilerindeki dönüştürücü etkisine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“IDEF, dünyanın en kapsamlı savunma sanayii fuarlarından biri. HAVELSAN olarak bu yıl, yapay zeka entegrasyonlarıyla güçlendirdiğimiz teknolojilerimizi ‘AI for Defence’ vizyonuyla tanıtacağız. 'futureAIready' mottosuyla geleceğe hazırız.”