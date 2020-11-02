Dolar
8.5243
0.9976%
Euro
9.9821
1.6165%
Altın
1900.78
0.278%
Borsa
1132.36
-0.1085%
G. Altın
520.62
1.2137%
Bitcoin
115086.74
-0.2272%
EXEN Coin
11.50
1.50%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı

    Uzmanlar, kameralara yansıyan cisimle ilgili açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntüdeki nesnenin roket güçlendiricisi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 15:48
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 17:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı

    24 Ekim'de Hawaii'de kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde bir cismin sürüklendiği görüldü.

    Cisim kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kullanıcılar, söz konusu cismin UFO olabileceğini söyledi.

    HAWAII'DE UFO SÖYLENTİSİ

    Hawaii Üniversitesi'nden Profesör Richard Wainscoat, görüntüye yansıyanların büyük olasılıkla bir roket güçlendiricisi olduğunu bildirdi.

    "KULLANILMIŞ ROKET..."

    Üniversiteden yapılan açıklamada da "Kullanılmış roket fırlatıldığı günden bu yana Dünya'nın etrafında dönüyor ve düşük Dünya yörüngesindeki zayıf atmosferle sürtünerek yavaş yavaş irtifa kaybediyor." denildi.

    2008'DE VENEZUELA'NIN UYDUSUNU FIRLATTI

    Güçlendiricinin, görüntülendiği gün son yörüngesini tamamladığı kaydedildi. Roket, Venezuela'ya ait uydu olan Venesat-1'i 2008'de uzaya fırlatmak için kullanılmıştı.

    Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı ViDEO

    Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir