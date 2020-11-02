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- Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı
Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 15:48
- Güncelleme : 02.11.2020 - 17:49
24 Ekim'de Hawaii'de kaydedilen görüntülerde, gökyüzünde bir cismin sürüklendiği görüldü.
Cisim kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Kullanıcılar, söz konusu cismin UFO olabileceğini söyledi.
HAWAII'DE UFO SÖYLENTİSİ
Hawaii Üniversitesi'nden Profesör Richard Wainscoat, görüntüye yansıyanların büyük olasılıkla bir roket güçlendiricisi olduğunu bildirdi.
"KULLANILMIŞ ROKET..."
Üniversiteden yapılan açıklamada da "Kullanılmış roket fırlatıldığı günden bu yana Dünya'nın etrafında dönüyor ve düşük Dünya yörüngesindeki zayıf atmosferle sürtünerek yavaş yavaş irtifa kaybediyor." denildi.
2008'DE VENEZUELA'NIN UYDUSUNU FIRLATTI
Güçlendiricinin, görüntülendiği gün son yörüngesini tamamladığı kaydedildi. Roket, Venezuela'ya ait uydu olan Venesat-1'i 2008'de uzaya fırlatmak için kullanılmıştı.
Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı ViDEO