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Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı

Hawaii semalarında süzülen cisim, UFO iddialarına yol açtı

Uzmanlar, kameralara yansıyan cisimle ilgili açıklama yaptı. Akşam saatlerinde kaydedilen görüntüdeki nesnenin roket güçlendiricisi olduğu belirtildi.