Hayat Eve Sığar uygulamasına ihbar etme özelliği geldi

Hayat Eve Sığar mobil uygulamasına 'İhbarda Bulun' özelliği eklendi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, kural ihlali yapan işletmeleri uygulama üzerinden şikayet edebilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile başa çıkabilmek için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması, 18 Nisan 2020'de kullanıma açılmıştı.

Harita üzerinden koronavirüs yoğunluğunu; çevrenizdeki eczane, hastane, toplu taşıma, metro istasyonları ve marketlerin konumlarını görebileceğiniz uygulamaya yeni bir özellik daha eklendi.

Normalleşme döneminin başlamasıyla her ne kadar yasaklar biraz gevşetilse de hala vatandaşların uyması gereken bazı salgın kuralları bulunuyor. Ancak son zamanlarda birçok bölgede çeşitli ihlallerin yaşanması Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

İHLAL YAPAN ANINDA İHBAR EDİLEBİLECEK

Uygulamaya eklenen "İhbarda Bulun" özelliği ile vatandaşlar, kurallara uymayanları Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden anında ihbar edebilecek.

Bunu yapabilmek için uygulamayı açtıktan sonra ana ekrandaki "İhbarda Bulun" seçeneğine dokunup, "Başlık / İşletme adı, Açıklama, Açık Adres" gibi bilgileri girdikten sonra, çektiğiniz fotoğrafı da ekleyerek GÖNDER butonuna tıklamanız gerekiyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan uygulama, yalnızca Android 5.0 ve üzeri - iOS 10 ve üzeri sürümlerde çalışıyor. Uygulamayı indirmek için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.