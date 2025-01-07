Hem robot hem de dikey süpürge: Eufy E20 tanıtıldı

Eufy, E20 adını verdiği 3'ü 1 arada robot süpürge ile temizlik anlayışını yeniden tanımlıyor.
Hem robot süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen E20, ev temizliğinde esneklik ve pratiklik sağlıyor.
ROBOVAC VE EL SÜPÜRGESİ TEK CİHAZDA
E20'nin benzersiz tasarımı; motor, toz haznesi ve pili içeren bir üniteyi çıkarıp diğer temizlik aksesuarlarını takmanıza olanak tanıyor.
Böylece, robovac modunda zeminleri otonom olarak temizleyen E20, el süpürgesi modunda da ulaşılması zor alanları temizlemek için kullanılabiliyor.
ÖZELLİKLER
Emiş gücü: Robovac modunda 8.000 Pa, el süpürgesi modunda 30.000 Pa
Çalışma süresi: 180 dakika (robovac modunda)
Şarj süresi: 2.5 saat
Dolaşmayan fırça: Saçların dolanmasını önleyen özel tasarım
Lazer navigasyon: Karanlıkta bile engelleri algılayabilen üç lazer seti
Otomatik boşaltma: 75 güne kadar temizlik için yeterli kapasiteye sahip toz haznesi
Çok yönlü kullanım: El süpürgesi, çubuk süpürge ve robovac olarak kullanılabilir
FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ
Eufy E20, 499.99 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. 10 Şubat'tan itibaren ise Amazon ve Best Buy gibi mağazalarda 549.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.
EV TEMİZLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM
Eufy E20, çok yönlü tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle ev temizliğinde yeni bir dönem başlatıyor.
Hem robot süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen E20, kullanıcılara pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış