Hem robot hem de dikey süpürge: Eufy E20 tanıtıldı

Haber Merkezi

Eufy, E20 adını verdiği 3'ü 1 arada robot süpürge ile temizlik anlayışını yeniden tanımlıyor.

Hem robot süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen E20, ev temizliğinde esneklik ve pratiklik sağlıyor.

ROBOVAC VE EL SÜPÜRGESİ TEK CİHAZDA

E20'nin benzersiz tasarımı; motor, toz haznesi ve pili içeren bir üniteyi çıkarıp diğer temizlik aksesuarlarını takmanıza olanak tanıyor.

Böylece, robovac modunda zeminleri otonom olarak temizleyen E20, el süpürgesi modunda da ulaşılması zor alanları temizlemek için kullanılabiliyor.

ÖZELLİKLER

Emiş gücü: Robovac modunda 8.000 Pa, el süpürgesi modunda 30.000 Pa

Çalışma süresi: 180 dakika (robovac modunda)

Şarj süresi: 2.5 saat

Dolaşmayan fırça: Saçların dolanmasını önleyen özel tasarım

Lazer navigasyon: Karanlıkta bile engelleri algılayabilen üç lazer seti

Otomatik boşaltma: 75 güne kadar temizlik için yeterli kapasiteye sahip toz haznesi

Çok yönlü kullanım: El süpürgesi, çubuk süpürge ve robovac olarak kullanılabilir

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Eufy E20, 499.99 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. 10 Şubat'tan itibaren ise Amazon ve Best Buy gibi mağazalarda 549.99 dolar fiyatla satışa sunulacak.

EV TEMİZLİĞİNDE YENİ BİR DÖNEM

Eufy E20, çok yönlü tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle ev temizliğinde yeni bir dönem başlatıyor.

Hem robot süpürge hem de el süpürgesi olarak kullanılabilen E20, kullanıcılara pratik ve etkili bir temizlik deneyimi sunuyor.