Her 4 iPhone'dan biri artık Hindistan'da üretilecek

ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi baskıları, Apple'ın üretim stratejisini derinden etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Hindistan'daki iPhone üretimini 2025 yılında yüzde 53 oranında artırarak 55 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

HİNDİSTAN'IN KÜRESEL ÜRETİMDEKİ PAYI ARTIYOR

Küresel çapta yılda ortalama 220 ila 230 milyon adet iPhone üreten markanın toplam üretiminin yüzde 25'i artık Hindistan'da gerçekleşiyor. Bu da 4 iPhone'dan birinin burada üretilmesi demek.

Bu hızlı artışta jeopolitik gerilimler ve Hindistan hükümetinin sunduğu üretime bağlı teşvikler büyük rol oynadı.

PREMIUM MODELLER DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Şirket, tedarik zincirindeki bu değişimle birlikte üretim tarafında önemli bir ilke de imza attı.

Premium segmentte yer alan Pro ve Pro Max dahil olmak üzere mevcut tüm iPhone 17 serisinin montajı artık Hindistan'daki tesislerde yapılıyor.