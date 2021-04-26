High Hopes, sıcak hava balonlarıyla atmosferdeki karbondioksiti toplayacak

Karbon yakalama alanında faaliyet göstermek için kurulan High Hopes adlı girişim, CO2'yi atmosferde yakalamak için sıcak hava balonları kullanacak.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği nedeniyle Dünya'nın sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor.

Alman-İsrail ortaklığıyla kurulan High Hopes isimli girişim ise karbon yakalama çözümüne farklı bir alternatif sunuyor: Sıcak hava balonları.

Normal şartlar altında kullanılan karbon yakalama yöntemlerinin etkili olduğunu, ancak çok fazla kaynak kullanıldığı için verimli olmadığını söyleyen şirket kurucusu Eran Oren, yeni projenin daha verimli ve etkili olduğunu savunuyor.

BALONLARLA CO2 TOPLANACAK

High Hopes şirketi, sıcak kava balonlarıyla CO2’yi troposfer ve stratosfer arasındaki bölge olan tropopoz’da yakalayarak sera gazını donmuş halde ele geçirmeyi planlıyor.

Söz konusu bölgede -50 santigrat derecede donan CO2'nin havada daha kolay yakalanabileceğini söyleyen şirket kurucusu, sera gazının yakalanıp depolanarak yere indirilebileceğini söylüyor.

Yere indirildikten sonra özel basınçlı tanklara hapsedilecek CO2 ise daha sonra istenirse depolanabilecek veya üretim faaliyetlerinde CO2’yi kullanan şirketlere verilebilecek.

HEDEF GÜNDE 1 TON CO2 YAKALAMAK

Şirketin hedefi ise her bir balonla günde bir ton kadar CO2 yakalamak. Ancak her gün ortalama 117 milyon CO2'nin atmosfere salındığını düşünürsek, bu projenin ne kadar etkili olabileceği kafalarda soru işareti bırakıyor.

Yine de High Hopes gibi girişimler, gelecekte iklim değişikliğinin çözüme kavuşmasında etkili bir rol oynayabilir.