HMD Global, Nokia telefon satışlarını durduruyor Nokia ismi altında birçok akıllı telefon satışa sunan HMD Global, strateji değişikliği kapsamında artık kendi ismini kullanacak.

Haber Merkezi

Cep telefonu sektörünün köklü markalarından Nokia, bir kez daha gündemde.

Geçtiğimiz yıllarda Nokia ismi altında birçok akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkan HMD Global, stratejisinde önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, Nokia markalı telefon satışlarını durdurma kararı alarak sektörü şaşırttı.

KENDİ İSMİNİ KULLANACAK

HMD, Nokia markasını geride bırakarak kendi markası altında telefonlar üretmeye odaklanıyor. Bu karar, şirketin gelecekte daha bağımsız bir yol izleyeceğini gösteriyor.

Başlangıçta Birleşik Krallık, Almanya ve Avusturya gibi bazı ülkelerde Nokia telefon satışları durduruldu. Bu durum, diğer ülkelerde de benzer uygulamaların gelebileceğine işaret ediyor.

Yeni alınan karar, Nokia markasının geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Markanın tamamen ortadan mı kalkacağı yoksa farklı bir stratejiyle mi yola devam edeceği bilinmiyor.

Tüm bunlara rağmen firma, birçok pazarda Nokia altında tuşlu telefon satışlarına devam ediyor.

Görünüşe göre HMD, üst seviye akıllı telefonları kendi markası altında satışa çıkaracak.