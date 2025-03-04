HMD, telefonları şarj eden Amped Buds kulaklıklarıyla Apple ve Samsung'a meydan okuyor

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Mobil Dünya Kongresi (MWC), teknoloji dünyasının devlerini ve yenilikçi şirketlerini bir araya getiriyor.

Samsung ve Xiaomi gibi büyük oyuncuların yanı sıra HMD gibi daha az bilinen ancak iddialı şirketler de en son ürünlerini sergiliyor.

HMD'nin yeni kablosuz kulaklığı HMD Amped Buds, telefonunuzu şarj edebilen kılıfıyla öne çıkıyor. Bu özellik, özellikle şarj konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunuyor.

HMD AMPED BUDS'IN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:

1.600 mAh kapasiteli kılıf, kablosuz şarjı destekleyen telefonları şarj edebiliyor. Bu özellik, acil durumlarda telefonunuzun şarjını artırmak için ideal.

10 mm sürücüler, "sürükleyici ses" ve "düşük frekansları dinamik olarak yükseltme" vadediyor.

Aynı anda iki cihaza bağlanabilme özelliği, kullanıcıların telefon ve dizüstü bilgisayar arasında kolayca geçiş yapmasını sağlıyor.

REKABETE YENİ BİR SOLUK

HMD Amped Buds, özellikle telefon şarjı özelliğiyle Apple AirPods Pro ve Samsung Galaxy Buds Pro gibi üst düzey kulaklıklara rakip oluyor.

Bu özellik, kullanıcıların ilgisini çekecek ve kulaklık pazarında yeni bir rekabet ortamı yaratacak gibi görünüyor. Ayrıca, kablosuz kulaklık şarj teknolojisi sayesinde kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor.