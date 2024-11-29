Honor 300 Ultra önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek

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Honor, geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefon serisi Honor 300'ü duyurmuştu. Bu seri, Honor 300 ve Honor 300 Pro modellerinden oluşuyor. Şimdi ise seriye yeni bir model daha ekleniyor: Honor 300 Ultra.

HONOR 300 ULTRA, AMİRAL GEMİSİ ÖZELLİKLERİYLE GELİYOR

Honor 300 Ultra, serinin en üst seviye modeli olacak. Telefon, Snapdragon 8 Elite yonga seti ve periskop telefoto lens gibi amiral gemisi özelliklerle donatılacak. Ayrıca, yapay zeka destekli kamera özellikleriyle de dikkat çekecek.

Honor 300 Ultra'nın tasarımı da oldukça şık ve modern görünüyor. Telefon, iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak: Flower White ve Charcoal Black.

HONOR 300 ULTRA, 2 ARALIK'TA TANITILACAK

Honor 300 Ultra, 2 Aralık'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Telefonun fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, sızıntılara göre telefonun fiyatı 1000 dolar civarında olabilir.

Honor 300 Ultra, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir akıllı telefon.

Yapay zeka destekli kamera özellikleri ve periskop lens gibi yenilikçi teknolojilerle donatılan telefon, amiral gemisi segmentinde iddialı bir seçenek olacak gibi görünüyor.