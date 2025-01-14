Honor 400 serisi devasa bir batarya ile geliyor: İşte özellikleri

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Honor, yeni amiral gemisi telefon serisi Honor 400'ü duyurdu. Mayıs 2025'te piyasaya sürülecek olan Honor 400 serisi, 7.000 mAh'den büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.

HONOR 400 SERİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Honor 400 serisi, Snapdragon 8s Elite işlemci, 12 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleriyle gelecek. 6,9 inç OLED ekran, 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

Serinin Pro ve Ultra modellerinde Snapdragon 8s Elite işlemci kullanılırken, standart modelde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin kullanılması bekleniyor.

Honor 400 serisi, 7.000 mAh'den daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu batarya, telefonlara uzun bir pil ömrü sağlayacak.

TASARIM

Honor 400 serisi, metal bir çerçeveye sahip olacak. Bu sayede, telefonlar daha dayanıklı ve şık bir görünüme sahip olacak.

ÇIKIŞ TARİHİ

Honor 400 serisi, Mayıs 2025'te piyasaya sürülecek. Seride, standart model, Pro ve Ultra olmak üzere üç farklı model yer alacak.