Honor 400, Snapdragon 7 Gen 3 ile Geekbench'te ortaya çıktı

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Honor'un merakla beklenen 400 serisinin lansmanı giderek yaklaşıyor gibi görünüyor. Daha önce serinin Pro modelinin Geekbench testinde görülmesinin ardından, şimdi de standart model olan Honor 400, aynı popüler performans testi platformunda kendini gösterdi.

Bu sızıntı, telefonun bazı temel teknik özelliklerini ve lansman öncesi performans potansiyelini gözler önüne serdi.

ORTAYA ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLER NELER

Geekbench veritabanında "DNY-NX9" model numarasıyla listelenen Honor 400, gücünü Qualcomm'un orta segmentteki iddialı yonga setlerinden Snapdragon 7 Gen 3'ten alacak.

Test edilen cihazın 12 GB RAM kapasitesine sahip olduğu ve kutusundan Android 15 işletim sistemiyle çıkacağı da doğrulanmış oldu.

Model numarasının tamamen yeni olması, cihazın bir yeniden markalama olmadığını, özgün bir Honor 400 modeli olduğunu teyit ediyor. Bu özellikler, telefonu rekabetin yoğun olduğu orta segmentte konumlandırıyor.

İşlemci seçimi dikkat çekici, çünkü aynı Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti bir önceki nesil olan Honor 300 modelinde de kullanılmıştı.

Ancak Honor 300, Çin pazarı dışına hiç çıkmamıştı; yeni Honor 400'ün küresel pazara açılıp açılmayacağı ve neden aynı işlemcinin tercih edildiği henüz bilinmiyor.

Benzer bir durum Pro model için de geçerli; daha önce sızdırılan bilgilere göre Honor 400 Pro'nun da, bir önceki nesil Honor 300 Pro'da kullanılan Snapdragon 8+ Gen 1 çipini taşıyacağı ortaya çıkmıştı.

Geekbench sızıntısı dışında, Honor 400 hakkında başka teknik detaylar da konuşuluyor. Telefonun 6.55 inç boyutunda, oldukça parlak bir AMOLED ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Dikkat çeken bir diğer iddia ise, keskin ve net görüntüler sunması beklenen 200 MP çözünürlüğünde bir ana kameranın kullanılacak olması. Ayrıca, 5.300 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile iyi bir kullanım süresi sunması bekleniyor.