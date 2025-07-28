Honor, çift 200 MP kameraya sahip ilk telefonu tanıtabilir

Akıllı telefon kamera savaşlarında yeni bir perde açılıyor. Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre Honor, sektörde bir ilk olacak şekilde, çift 200 megapiksel kameraya sahip yeni bir amiral gemisi modeli geliştiriyor.

HEM ANA HEM DE PERISKOP KAMERA 200 MP OLABİLİR

Bu iddialı kurulumun, bir adet 200 MP ana kamera ve bir adet 200 MP periskop telefoto lensten oluşması bekleniyor.

Bu hamle, Honor'un "Süper Yakınlaştırma" teknolojisiyle bilinen uzun menzilli çekim yeteneklerini daha da ileriye taşıyabilir.

Şirketin Görüntüleme Mühendisi Luo Wei, daha önce yaptığı bir açıklamada "aşırı mühendislikten" kaçınıp "pratik inovasyona" odaklandıklarını belirtmişti.

Wei, yapay zeka ile kamerayı birleştiren yaklaşımları sayesinde rakiplerinin üç yıl içinde kendilerine yetişemeyeceğini iddia ediyor.