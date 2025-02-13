Honor, DeepSeek yapay zekasını kendi telefonlarına getiriyor

Haber Merkezi

Yapay zeka, akıllı telefon dünyasında giderek daha önemli bir rol oynuyor. Honor, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için akıllı asistanı YOYO'yu geliştirmeye devam ediyor.

Bu amaçla, Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek ile iş birliği yapan Honor, YOYO asistanını DeepSeek'in güçlü AI modeliyle güçlendiriyor.

DEEPSEEK'İN YÜKSELİŞİ

DeepSeek, son zamanlarda AI alanında önemli bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Huawei, DeepSeek desteğini ilk duyuran şirketlerden biri oldu ve yapay zeka özelliklerini geliştirmek için bulut hizmetlerine entegre etti.

Şimdi ise Honor, DeepSeek'i doğrudan Çin'deki YOYO asistanına entegre ederek, bu alandaki çalışmalarını bir adım öteye taşıyor.

Oppo da yaklaşan Find N5 modelinde DeepSeek entegrasyonunu kullanacağını doğruladı. Bu gelişmeler, Çinli markaların DeepSeek'e olan güvenini ve yapay zeka alanındaki iş birliklerinin önemini gösteriyor.

YOYO ASİSTANINDA DEEPSEEK DENEYİMİ

Honor kullanıcıları, DeepSeek-R1 entegrasyonu sayesinde daha akıllı ve yetenekli bir YOYO asistanına sahip olacaklar.

MagicOS 8.0 ve üzeri sürümleri kullanan cihazlar, YOYO'yu 80.0.1.503 veya sonraki bir sürüme güncelleyerek bu özellikten yararlanabilecekler.

Güncellemenin ardından asistanı uyandırarak, ekranın altından yukarı kaydırarak "AI aracısı" bölümüne girip DeepSeek-R1'i seçebilecekler.

DEEPSEEK, SEKTÖR LİDERLERİNE MEYDAN OKUYABİLİR Mİ

DeepSeek'in hızlı yükselişi, şirketin AI asistan pazarında önemli bir güç olabileceğini gösteriyor.

Apple'ın Siri, Google Asistan veya Samsung'un Bixby'si gibi sektör liderlerine meydan okuyup okuyamayacağı henüz net değil.

Ancak, Çinli markaların DeepSeek'e olan ilgisi ve artan benimsenme oranı, yapay zeka alanında yeni bir dönemin başladığının sinyalini veriyor.