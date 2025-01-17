Honor Magic V4 büyük bir bataryayla satışa çıkabilir

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Honor, yeni katlanabilir telefonları Magic V4 ve V Flip 2 üzerinde çalışıyor. Sızıntılara göre, her iki telefon da önceki modellere göre daha büyük bataryalara sahip olacak.

MAGİC V4'ÜN PİL KAPASİTESİ

Honor Magic V4'ün (veya V5) 6.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Bu, Magic V3'ün 5.150 mAh bataryasına göre önemli bir artış.

V FLİP 2'NİN PİL KAPASİTESİ

Magic V Flip 2'nin de selefi Magic V Flip'in 4.800 mAh bataryasından daha büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Katlanabilir telefonlar, genellikle geleneksel akıllı telefonlara göre daha düşük pil ömrü sunuyor. Honor, yeni modelleriyle bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

HONOR'UN STRATEJİSİ

Honor, katlanabilir telefonlarında hem ince tasarımı hem de uzun pil ömrünü bir arada sunmayı hedefliyor.

Bu strateji, Honor'un katlanabilir telefon pazarındaki rekabet gücünü artırabilir.